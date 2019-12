GDM - Proseguono i contatti per Todibo, Matic operazione non percorribile

Secondo quanto riferito da GilanlucaDiMarzio.com, il Milan prosegue il corteggiamento per Jean-Clair Todibo. Al momento l'ostacolo è rappresentato dalle richieste del Barcellona, in quanto l'intesa non è stata ancora raggiunta. Nei prossimi giorni sono previsti dei contatti con l'entourage del calciatore per capire la reale volontà del ragazzo di trasferirsi in rossonero. Per quanto riguarda Nemanja Matic, invece, appare un'operazione non percorribile, in quanto non esiste un interesse concreto del Milan per un calciatore con quelle caratteristiche.