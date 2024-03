Gemma Okafor: gioca poco ma segna. Media di un gol ogni 100 minuti

vedi letture

Come a Udine, anche a Roma contro la Lazio il Milan ha vinto grazie a un guizzo di Noah Okafor. L'attaccante svizzero, subentrato a circa venti minuti dalla fine della gara, ha centrato la rete a due minuti dal novantesimo e con questa ha regalato tre punti importantissimi ai rossoneri che ora si trovano a una sola lunghezza dalla Juventus seconda in classifica. Per Okafor si tratta del quinto gol in campionato e del quarto alzandosi direttamente dalla panchina, un bel risultato considerando il minutaggio.

Okafor, infatti, con la gara dell'Olimpico ha giocato un totale di 509 minuti in Serie A. Questo vuol dire che ha una media di quasi un gol ogni 100 minuti, il che vuol dire quasi un gol a partita. Chiaramente è un sintomo di affidabilità importante e se riuscirà a stare sano da qui a fine maggio, può essere davvero un'arma importantissima per la squadra di Stefano Pioli.