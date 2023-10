GEN-MIL (0-0): ammonito Gilardino in seguito alle proteste

Alberto Gilardino è stato ammonito in occasione delle proteste del Genoa sul possibile rigore al minuto numero 9, in cui Florenzi non ha però colpe. L'allenatore del Genoa ha valicato il confine dell'area tecnica entrando addirittura in campo.