GEN-MIL (0-0): fischio d'inizio a Marassi, si parte!

È iniziata Genoa-Milan, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. I rossoneri hanno l'occasione di sorpassare l'Inter in testa alla classifica dopo il pareggio rimediato dai nerazzurri contro il Bologna. Milan in campo con questi 11:Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Romero, Leao, Giroud, Pulisic.