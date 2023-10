GEN-MIL (0-1): Clamoroso: espulso Maignan, il Milan con Giroud in porta in questo finale

vedi letture

Clamoroso a Marassi. Maignan viene espulso per un intervento al limite dell'area giudicato pericoloso, nonostante il portiere del Milan sia chiaramente intervenuto sul pallone. Per gli ultimi minuti ci sarà Giroud in porta.