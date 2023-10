GEN-MIL (0-1): Pulisic! Il Milan la sblocca a poco dal termine

vedi letture

Minuto 87 di Genoa-Milan: Christian Pulisic, con una bellissima girata nel cuore dell'area di rigore, porta in vantaggio il Milan in una partita complicatissima e importantissima. Per lo statunitense si tratta del quarto gol in campionato.