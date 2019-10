Genoa: Andreazzoli è stato confermato

(ANSA) - GENOVA, 8 OTT - Colpo di scena in casa Genoa. A guidare la squadra domani alla ripresa degli allenamenti sarà Aurelio Andreazzoli, che dopo essersi chiarito con il presidente Preziosi è stato confermato. In una giornata convulsa che ha visto i massimi dirigenti rossoblù valutare attentamente l'ipotesi esonero del tecnico, tanto che la seduta prevista per oggi è stata annullata, alla fine è arrivata la conferma per l'allenatore toscano. Questo nonostante le voci di contatti con molti tecnici tra cui Gattuso e Pioli. Oggi a Genova è anche circolata la notizia di un contatto con Guidolin che però è stata smentita. Andreazzoli guiderà quindi il Genoa anche dopo la sosta, per la sfida in trasferta con il Parma che vedrà i rossoblù fare a meno dell'infortunato Criscito e degli squalificati Biraschi, Romero e Saponara, quest' ultimo espulso per proteste mentre era in panchina con l'accusa di aver "esclamato un'espressione blasfema avvicinandosi al quarto uomo".