Ormai è tutto fatto per l'arrivo di Cristian Zapata al Genoa: manca solo l'ufficialità che, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Il difensore colombiano, impegnato attualmente nella Copa America, sbarcherà in rossoblù a parametro zero visto che il Milan ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.