Genoa, De Winter: "Milan? Siamo pronti a dare tutto. Proviamo a vincerle tutte"

Koni De Winter, difensore belga del Genoa in prestito dalla Juventus, ha parlato al Secolo XIX della prossima sfida in campionato del Grifone che è in programma sabato 7 ottobre alle 20.45 a Marassi contro il Milan. Queste le sue parole in vista della grande sfida contro una delle capoliste: "Milan? Noi proviamo a vincere ogni partita, a volte va bene e a volte no, ma siamo pronti a dare tutto quando scendiamo in campo".