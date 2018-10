Genoa, Favilli sotto osservazione: l'attaccante è in recupero

Al Centro Sportivo Signorini il primo gruppo di giocatori del Genoa ha sostenuto in mattinata esercitazioni di matrice tattica agli ordini del coach Juric, ispirati a concetti moderni di applicazione. A campo grande sono stati provati schemi a ripetizione, con la partecipazione di un’altra infornata di giovani come avvenuto nella seduta di ieri. Presenti Adamoli, Ceijas, Dumbravanu, Facchin, Gasco, Karic, Oliveira, Petrovic, Simeoni, Ventola, Verona, Zvekanov. Al termine per i calciatori presenti il pranzo nella club house. Il secondo plotone attaccherà invece questo pomeriggio, per l’amichevole con la Virtus Entella, ospite a Pegli per una partitella. Sotto osservazione le condizioni di Favilli, in netto recupero dai lievi fastidi accusati. Giovedì la preparazione andrà avanti con un’unica sessione a porte chiuse con l’organico ricongiunto. Lo riporta il sito ufficiale del club.