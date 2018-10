Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Miguel Veloso (Coimbra, 11 maggio 1986). Per il giocatore portoghese, 92 presenze in campionato e 3 gol in maglia rossoblù, si tratta della terza esperienza con il club più antico in Italia.