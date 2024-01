Genoa-Inter, l'AIA spiega: "Il gol di Arnautovic era da rivedere e annullare"

Oltre al gol di sabato di Frattesi in Inter-Verona, che secondo l'AIA andava annullato per un evidente fallo di Bastoni su Duda, anche la rete dell'interista Arnautovic della settimana prima contro il Genoa non doveva essere convalidata in quanto anche in quel caso c'era stato un fallo di Bisseck poco prima del gol. Lo conferma è arrivata anche ieri dalle parole rilasciate a DAZN da Andrea Gervasoni, ex fischietto e oggi assistente del designatore Gianluca Rocchi.

Ecco le sue dichiarazioni riportate da sportmediaset.it: "Quest’anno porto come esempio un episodio simile, in Verona-Lazio, dove abbiamo annullato. Una spinta a due mani deve essere oggetto di revisione. Irrati a Genova ha ritenuto la spinta leggera. Come commissione abbiamo ritenuto che quando c'è la spinta a due mani, il Var deve richiamare. Questo è un gol dove si deve richiamare e penso che l’arbitro avrebbe annullato. La bravura di Irrati è valutare live le situazioni, derubrica una spinta minore a quella di Verona-Lazio, ma doveva esserci il check. Tecnicamente però ha lavorato bene”.