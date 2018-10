Genoa, Juric: "Gattuso ha sorpreso per come ha fatto giocare il Milan, ha fatto passi in avanti"

Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Rino Gattuso, suo avversario in panchina domani a San Siro: "Ci conosciamo. Mi fa piacere quando uno ha un'opinione positiva su di sé. Io devo dire che Gattuso ha sorpreso molto per come ha fatto giocare il Milan. Rispetto a quanto sapevamo di lui ha fatto passi in avanti".