Genoa, Juric: "L'Inter in questo momento più forte del Milan, il derby lo ha dimostrato"

Ivan Juric, tecnico del Genoa, intervenuto in conferenza stampa ha sottolineato che al momento l'Inter ha qualcosa in più del Milan: "L'Inter ha fatto grandi passi avanti come gioco, ha messo dentro giocatori forti, ha fatto il salto di qualità rispetto allo scorso anno. Più forte del Milan? Penso che in questo momento sì, il derby lo ha dimostrato".