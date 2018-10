Genoa, Juric: "Milan squadra forte, le prestazioni sono sempre state importanti"

Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan: "E'' una squadra forte, per qualche partita hanno avuto un calo, ma contro la Samp ha fatto grande prestazione. Hanno cambiato modulo. Hanno fatto molto bene. Per lunghi tratti hanno giocato bene. Al derby hanno fatto il giusto ma hanno perso all'ultimo minuto. Vedendo le prestazioni sono sempre state importanti".