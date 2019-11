Genoa: Kouamé ko, rischia un lungo stop

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Sospetta rottura del legamento crociato: Christian Kouamé, attaccante del Genoa, rischia un lughissimo stop. Il giovane giocatore ivoriano è di ritorno in Italia: si è fatto male durante la Coppa d'Africa Under 23 e domani sarà sottoposto agli esami di rito dopo l'infortunio di martedì scorso. Brutte notizie, dunque, per il 'Grifone' e per i suoi tifosi che dunque restano col fiato sospeso.