Genoa, lesione muscolare per Criscito. Potrebbe saltare l'Inter

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Tegola in casa Genoa. Si è fermato Mimmo Criscito che ha subito una lesione muscolare e salterà sicuramente la gara di Venezia e la successiva sfida con l'Inter di venerdì prossimo. Un brutto colpo per il capitano che da poco era tornato in gruppo tanto da guadagnarsi la convocazione contro la Salernitana dopo un lungo stop. Criscito si era infortunato contro l'Atalanta nell'ultima gara prima di Natale ma non aveva potuto seguire la terapia riabilitativa in quanto positivo e dunque in isolamento rimanendo per questo indisponibile per tutto il mese di gennaio sino ai primi di febbraio. Non è però emergenza a sinistra, visto che Blessin potrà contare oltre che su Vasquez, su Cambiaso, Calafiori e Czyborra. (ANSA).