Genoa-Milan, arbitra Piccinini: si tratta solo del terzo incrocio con i rossoneri

L'arbitro della sfida tra Genoa e Milan, in programma sabato sera alle 20.45 a Marassi e valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, sarà il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, come annunciato ieri dall'AIA. Il fischietto emiliano incrocerà i rossoneri solamente per la terza volta in carriera. Nei due precedenti, datati 2019 e 2021 e avvenuti entrambi a San Siro, il Milan vinse 1-0 sulla Spal (gol di Suso) e pareggiò 1-1 contro la Sampdoria (gol di Hauge).