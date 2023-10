Genoa-Milan, il dato sui recuperi palla: brillano Tomori e Florenzi

Il Milan ha battuto con grande fatica il Genoa, in una partita complicata e intensissima condita da una dose significativa di follia nel finale. La squadra di Gilardino ha fronteggiato il Milan con applicazione e grande concentrazione, e i rossoneri hanno dovuto lottare per sbloccare la partita. Il dato sui possessi guadagnati, in una cornice come quella di Genoa-Milan, è stato importantissimo: nei rossoneri brillano Tomori (9), e Florenzi (6).