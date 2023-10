Genoa-Milan, tutte le statistiche prepartita

vedi letture

STATISTICHE SULLE PARTITE

Ritmi incredibilmente serrati, forse anche troppo, per il Milan. A soli tre giorni di distanza dall'impegno di Champions in Germania, il Milan è ancora in trasferta, stavolta in Campionato. Con un solo allenamento i rossoneri di Pioli si dovranno presentare a Marassi, contro il Genoa di Alberto Gilardino, Campione d'Europa nel 2007 con i nostri colori.

La trasferta di Dortmund ha mostrato un Milan forte, sicuro e compatto dietro, ma impreciso davanti, e ha visto i rossoneri tornare con un punto, in un girone più che equilibrato. Il Genoa in casa ha fatto bene, e nell'ultimo impegno tra le mura amiche ha regolato la Roma con un perentorio 4-1; ora è a quota 8 punti, mentre il Milan è in testa con 18 punti, in coabitazione con l'Inter.

Si giocherà il 7 ottobre, sarà la 16ma volta nella storia del Milan. Finora 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2018-19, quando il Milan vinse a San Siro contro il Chievo Verona per 3-1, con doppietta di Higuain e gol di Jack Bonaventura, mentre il gol della bandiera fu siglato da Pellissier. Nel 2012-13 arrivò una sconfitta per 1-0 in un derby interno, con gol di Samuel dopo 3 minuti. Nel 2007 il Milan si impose per 5-1 in casa della Lazio, e due gol in quella partita li segnò proprio Gilardino. A Marassi un solo precedente di 7 ottobre, ma non fu col Genoa: il Milan giocò in casa della Sampdoria nel 1973, e i blucerchiati ebbero la meglio per 3-2. Il Milan andò in vantaggio con gol di Rivera su rigore, poi due rigori per la Sampdoria, realizzati entrambi da Improta, e il 3-1 di Boni. Chiarugi segnò il gol che accorciò le distanze ma non bastò.

Sarà la sfida n.152 nella storia tra Genoa e Milan, la n.77 in trasferta. In Serie A sarà la sfida n.101, la n.56 a Marassi.

Il bilancio a Genova dice che i rossoblu sono leggermente avanti, 26 vittorie a 23, con 26 pareggi. Ciononostante il bilancio gol è attivo, 96-92 per i rossoneri. La prima sfida risale al 5 maggio 1901, il Milan si impose per 3-0 con una rete di Kilpin, un'autorete e una marcatura sconosciuta: quella partita consegnò al Milan il primo dei 18 titoli nazionali ottenuti finora. La prima sconfitta è della stagione seguente, il 13 aprile 1902 il Genoa vinse 2-0 e non permise al Milan di bissare il titolo.

Il 5 giugno 1955 il Milan ottenne la sua vittoria più larga in casa del Genoa: finì 8-0 con tripletta di Nordahl, le doppiette di Schiaffino e Frignani e la rete di Liedholm. Le sconfitte più pesanti, con 3 reti di scarto, sono state quattro: per due volte 4-1 (1913 e 1922), e per due volte 3-0 (1915 e 2016, reti di Ninkovic e Pavoletti, e un'autorete di Kucka).

L'ultima sfida finì 3-0 per il Milan nella stagione 2021-22, con un gol di Zlatan Ibrahimovic e una doppietta di quel Junior Messias che oggi gioca proprio con i rossoblu, e che ci incontra come ex per la prima volta. Lo scorso anno il Genoa era in Serie B.

In due occasioni il Milan fu in grado di ribaltare un risultato negativo a fine primo tempo: nel 1982 e nel 2019 fu vittoria per 2-1 a partire da uno 0-1 nell'intervallo. Il Genoa fu in grado di ribaltare, con la stessa dinamica (2-1 da 0-1) solo nel gennaio 1920.

Per ben 8 volte il Milan ha avuto espulsioni a sfavore a Marassi sponda rossoblu: in tre occasioni riuscì comunque a vincere la partita.

Il contrario accadde 7 volte, e il Genoa riuscì lo stesso a imporsi per ben 4 volte.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono ben 25 i giocatori ad aver esordito in un Genoa-Milan: Dobbie (05/05/1901), Ferrarese, Ermolli e Madler (13/04/1902), At. Colombo (04/03/1906), Bavastro, Bontadini e Van Hege (27/11/1910), Raineri (02/04/1916), Giudici (12/06/2921), Allievi, Daccò e Norsa (08/10/1922), A. Sacchi, Viscardi e Pastorelli (11/10/1925), Tognon, Gimona, Cerri, Clocchiatti e Cremonesi (14/10/1945), A. Moreno /(28/03/1954), Mancuso, Bortolazzi e P. Rossi (21/08/1985).

Anche i giocatori ad avere un Genoa-Milan come ultima presenza sono 25: Recalcati, Dobbie e Gadda (05/05/1901), Davies, Dubini, Wagner e Ferrarese (13/04/1902), An. Sala (04/03/1906), En. Mariani (04/01/1920), Loffi, Eu. Morandi, Bellolio e Sangiorgi (12/06/1921), Trabattoni (08/10/1922), Pastorelli (11/10/1925), Rivolta (02/06/1937), Cossio (19/02/1939), Ricciardi (24/01/1943), Candiani (23/04/1950), P. Ferrario (30/05/1965), Evani e Gambaro (06/06/1993), Huntelaar (09/05/2010), Birsa (07/04/2014), Pepe Reina (05/10/2019).

Cinque giocatori hanno siglato il loro primo gol in casa del Genoa: Van Hege (27/11/1910), nella sua prima partita, Arcari III (07/12/1930), Gabardo (03/11/1935), Theo Hernandez (05/10/2019), Kalulu (16/16/2020).

Sei giocatori hanno segnato la loro ultima rete in un Genoa-Milan: Pedroni (04/03/1906), Corsi e Bellolio, quest'ultimo nella sua ultima presenza (12/06/1921), Ostromann (08/04/1928), Raccis (07/03/1948), Schiaffino (18/10/1959).

Due allenatori hanno esordito in un Genoa-Milan: Soldera (08/10/1922), Garbutt (06/12/1936).

Due allenatori hanno concluso la loro avventura rossonera contro a Marassi: Garbutt (02/06/1937), Giampaolo (05/10/2019).

Curiosa quindi la storia di Garbutt, che aprì e chiuse a Genova nel giro di sei mesi. Unica presenza anche per un allenatore in seconda, Luigi Riccio, il 21/01/2019.

Nordahl fu l'unico a realizzare una tripletta al Genoa a casa sua.

Nove le doppiette: Pedroni, Van Hege, Bellolio, Gabardo, Nordahl, Frignani, Schiaffino, Kakà e Messias.

Sei le partite di Pioli alla guida del Milan contro il Genoa, di cui due a Marassi, il 3-0 del 2021-22 e il 2-2 della stagione 2020-21. In casa invece tre vittorie e una sconfitta.

L'arbitro della partita è Piccinini di Forlì; due precedenti con lui alla guida, che risalgono alla stagione 2019-20 (1-0 alla SPAL, con gol di Suso su punizione) e al 2020-21 (1-1 interno con la Sampdoria, con pareggi siglato dal norvegese Hauge, entrato pochi minuti prima dalla panchina, in risposta al vantaggio siglato da Quagliarella).

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)