Genoa, per l'attacco rispunta anche il nome di Lorenzo Colombo

"Genoa, idea Musa davanti oltre a Niang. E rispunta anche Colombo" scrive Il Secolo XIX. I rossoblù cercano forze fresche per l'attacco e nel mirino c'è anche Musa del Benfica. Al momento non sarebbe stata ancora presentata un’offerta ma il giocatore interessa al Genoa che potrebbe chiederlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto. In lizza per l'attacco anche Niang (sarebbe un ritorno) ma nella lista ci sono anche Shomurodov, Pellegri e Lorenzo Colombo.

Quest'ultimo è di proprietà del Milan, ma attualmente è in prestito al Monza. Il suo nome viene fatto parecchio negli ultimi giorni perchè il club di via Aldo Rossi vorrebbe inserirlo nella trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno. Con questa contropartita tecnica, i rossoneri puntano ad abbassare la parte cash da dare ai granata per il centrale difensivo italiano.