Genoa, Perinetti a Sky: "Milan-Piatek non è ancora finita, dopo la partita può esserci un nuovo appuntamento"

Giorgio Perinetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della trattativa Piatek-Milan: "Non è finita, ci sono ancora dei passaggi, oggi c'è una partita importante. C'è anche il calciomercato, delle dinamiche da affrontare, con i dirigenti del Milan avremo la possibilità di aggiornarci dopo la lunga chiacchierata per capire se questa lunga trattativa può essere conclusa. Se non accontentiamo il giocatore ad andare poi che calciatore rimane? Un po' lo stesso discorso del Milan con Higuain, mancano ancora dei passaggi importanti. Magari stasera dopo la partita ci può essere un nuovo appuntamento. Il sostituto? Vediamo, intanto vogliamo rafforzare il centrocampo, siamo vicini a Sturaro. Vedremo poi cosa offre il mercato per sostituire Piatek".