Le parole di Gennaro Gattuso al termine della sfida contro la Sampdoria hanno infittito il giallo relativo al futuro di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, infatti, sembra sempre più distante dal Milan in questo momento. La redazione di MilanNews.it ha aperto...

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Fiorentina, tra poco in campo per la 15esima giornata del campionato Primavera. MILAN: Soncin, Barazzetta, Negri, Torrasi, Merletti, Ruggeri, Sala, Brescianini, Tsadjout, Maldini, Capanni. A disp.: Zanellato, Basani, Bellanova,...

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare approfonditamente della situazione relativa a Gonzalo Higuain e sul momento dei rossoneri, facendo anche il punto, a 360°, sulla prestazione di...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Dunque: con un cambio di proprietà il 21 luglio e il mercato anticipato che si chiude dopo pochi giorni, non c'è nessuna campagna acquisti e nessun giocatore-simbolo. In pochi giorni, si può fare solo quel che si trova e il Milan ha fatto quel che ha trov...

Serie A Femminile, niente partite nel week end per gli impegni delle Nazionali

Bucchioni duro con Higuain: "Inconcepibile che un giocatore si rifiuti di giocare una partita come quella di mercoledì"

#10yearschallenge - Milan, Ancelotti in panchina e tante stelle in campo

Milan e Genoa verso accordo per Piatek

Chievo, confermato -3 in classifica: respinto il ricorso contro penalizzazione

Supercoppa, sui social si scatena la protesta dei tifosi per l'arbitraggio di Banti: ecco l'hashtag #JuveOut

Sky - Piatek al Milan per 35 mln più bonus. Halilovic cerca l'accordo col Genoa, più difficile Bertolacci

RMC SPORT - Repice: "Gattuso allenatore vero, è impressionante come i giocatori seguano Rino in campo"

Sky - Contatti Sarri-Higuaín in serata: il tecnico ha rassicurato l'argentino, presto sarà al Chelsea

Corte Figc respinge ricorso per Meitè

Di Marzio - Milan, chiesto Diawara in prestito al Napoli. Gli azzurri vorrebbero monetizzare

Serafini: "Higuain non sarebbe stato nei piani del Milan se non ci fosse stato da risolvere il problema Bonucci"

TMW - L'Everton si muove per Batshuayi

Bucchioni: "Se Banti avesse riguardato al monitor l'intervento di Emre Can su Conti, avrebbe dato a tutti un segnale diverso"

Perugia, ceduto l'ex rossonero Bianchimano in prestito al Catanzaro

Compagnoni: "75 mln per Paquetá e Piatek? Risorse in abbondanza col fondo Elliott, ma il Fair Play..."

Verso Genoa-Milan: solo una vittoria rossonera nelle ultime quattro partite a Marassi in Serie A

RMC SPORT - Cinquini: "Piatek-Milan, l'affare andrà in porto"

CorSera - Milan-Genoa, accordo per Piatek: affare da 40 milioni, la firma martedì dopo l’ok di Elliott

Gazzetta - Milan-Piatek, pagamento in 3 anni per rientrare nel FPF

Gazzetta - Accordo per Piatek, ora la valutazione del Cda rossonero

La Stampa - Milan, ok dell’Uefa all’affare Piatek... grazie a Higuain

Vlahovic a Sportitalia: "Milan aggressivo e compatto, dobbiamo dare tutto per vincere"

Il CorSera su Piatek: "Gioca semplice e ride poco, in testa ha il gol"

Milan, l’affare Piatek non dipenderà dal sì di Bertolacci

LIVE MN - Milan Primavera-Fiorentina (1-2): finita. Primo ko per mister Giunti

Kukovec a Sportitalia: "Un gol incredibile, non ci credevo nemmeno"

Di Stefano: "Higuaín si allena, ma non credo che il Milan lo rischierà lunedì a Genova"

Verso Genoa-Milan, Mauri e Bakayoko provati registi in alternanza

RMC SPORT - Tarozzi: "Piatek? Da solo non basta, prenderei anche Lasagna"

Milan, Piatek il miglior esordiente in A dai tempi di Hansen (1949)

GDM - Milan, accordo totale con lo Sporting per Tiago Djalò

Gazzetta - Licari: "Milan, era meglio non andare al Tas"

Cesare Prandelli, intervistato da Marca, ha parlato di Piatek, centravanti in procinto di trasferirsi al Milan dal Genoa: "E' un attaccante completo e può diventare uno dei numeri 9 più importanti d'Europa. Se lo vedo in un top club? Assolutamente sì".

