Genoa prende portiere brasiliano Jandrei

(ANSA) - GENOVA, 5 GEN - Primo colpo per il Genoa che a breve accoglierà il portiere brasiliano della Chapecoense Jandrei. A confermarlo è lo stesso numero uno brasiliano che su Instagram ha salutato i suoi ex tifosi con un lungo messaggio. Jandrei vestirà la maglia rossoblù sin da questa fase di mercato ma per il momento avrà il ruolo di secondo portiere alle spalle di Radu e sostituirà Marchetti che non ha convinto e verrà ceduto. A giugno Jandrei dovrebbe diventare il portiere titolare con Radu che è pronto a tornare all'Inter che lo aveva ceduto al Genoa con il diritto di riscatto.