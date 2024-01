Genoa, Zangrillo sul caso Maignan: "Non vedo l’ora di abbracciare Mike, a Udine ha dato un segnale importante"

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport gli insulti razzisti ricevuti da Mike Maignan durante Milan-Udinese: "Non vedo l’ora di abbracciare Mike, col quale ho avuto anche un’incomprensione dovuta a una mia dichiarazione a caldo su un intervento di gioco in Genoa-Milan. Ma stimo l’uomo che a Udine ha dimostrato coraggio e dato un segnale importante che abbiamo il dovere di cogliere.

Non bisogna abbassare la guardia di fronte a episodi figli della mancanza di cultura e di un grave degrado mentale. Oggi grazie alla tecnologia dovremmo essere in grado di scovare e punire severamente chi sbaglia, escludendolo per sempre dalle manifestazioni. Le sanzioni devono essere esemplari ma mirate, non possono colpire chi non c’entra nulla, come la stragrande maggioranza delle persone civili, che pagano l’abbonamento e si ritrovano lo stadio chiuso per colpa di pochi idioti. Per questo capisco anche l’amarezza dei cittadini friulani, dei tifosi sani dell’Udinese e della famiglia Pozzo, della cui amicizia mi onoro. Dobbiamo punire i colpevoli ma bandire ogni reazione ipocrita, inutile, speculativa".