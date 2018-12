Genoa:per Juric decisive prossime 2 gare

Entella in Coppa Italia e Spal decideranno futuro del tecnico

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 2 DIC - Panchina nuovamente a rischio per Ivan Juric dopo la sconfitta subita a Torino contro i granata. A sfavore di Juric parlano i numeri, impietosi nella sua avventura attuale (la seconda) in rossoblù: da quando ha sostituito Ballardini, l'allenatore di Spalato ha raccolto appena tre punti, frutto di tre pareggi, in 7 gare disputate. In totale il suo score da tecnico del Genoa è di 41 punti conquistati in 51 partite disputate, con una media a gara di 0,8 punti che, se proiettata nell'arco di un campionato porterebbe un risultato finale di 30,5 punti totali, dunque una classifica da retrocessione. Punti che sono il frutto di 9 successi, 14 pareggi e 28 sconfitte. Per dare una svolta al suo futuro e al suo Genoa Juric avrà ora due opportunità: la gara di Coppa Italia giovedì con l'Entella, quarto turno di qualificazione, e la sfida casalinga domenica prossima contro la Spal.