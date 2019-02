Genoa:Perinetti, via Piatek?Non previsto

(ANSA) - GENOVA, 1 FEB - "I giocatori vanno dove vogliono andare. Il Milan stesso non ha evitato che Higuain andasse via. Le prime offerte per Piatek non le abbiamo nemmeno ascoltate, poi è arrivata questa trattativa: il Milan ha scelto Piatek e Piatek ha scelto il Milan". Così Giorgio Perinetti, dg del Genoa, ha raccontato la cessione del bomber polacco ai rossoneri durante la presentazione dei nuovi acquisti di gennaio. Sette i nuovi giocatori per il Genoa di Prandelli: Sturaro, Jandrei, Lerager, Radovanovic, Pezzella, Sanabria e Schafer. "Abbiamo dovuto fronteggiare una cosa non programmata, che è dispiaciuta molto ai tifosi e anche a noi - ha aggiunto Perinetti -. L'importante è essere preparati. Da parte nostra abbiamo preso giocatori funzionali al nostro progetto, movimenti pensati assieme a Prandelli, con il quale abbiamo studiato le strategie per rendere la squadra più equilibrata". Tra gli arrivi spicca il ritorno di Sturaro. "Un ritorno che vorrei sottolineare e che si unisce a quello nello scorso mercato di Criscito".