Genoa:Prandelli,voglio prova di coraggio

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - "Sarà una partita molto impegnativa e importante. Mi aspetto coraggio, esuberanza e voglia di mettere in difficoltà una grande squadra". Lo dice Cesare Prandelli che non nasconde le insidie della sfida al Milan di lunedì. "Abbiamo lavorato in funzione anche e soprattutto di questa partita. Sono curioso di vedere come va, perché i ragazzi hanno lavorato bene. Adesso abbiamo solo bisogno di fare una grande prestazione e portare a casa punti. Il Milan? saranno super motivati e vorranno portare a casa punti come noi. L'unica difficoltà sarà ritrovare il ritmo dopo tre settimane, per questo sarà importante nei primi quindici minuti essere in partita e ribattere colpo su colpo". Prandelli pensa a un Genoa che potrebbe essere tatticamente diverso. "In queste settimane ho cercato di capire meglio le caratteristiche dei giocatori e voglio che vadano in campo tranquilli per poter esprimere le proprie capacità".