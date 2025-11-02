Genta: “Se davanti si va così piano il Milan c’è. Allegri si aspettava qualcosa in più dal mercato”

Carlo Genta, conduttore televisivo e radiofonico della trasmissione Tutti convocati di Radio 24, ha risposto ad alcune delle domande postegli da Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube. Queste le sue parole:

Secondo te si seguirà la linea del 4 posto fino a marzo e poi vediamo? "Se ci sarà questa linea di penderà dagli altri, perchè se si corre così piano il Milan sta li, non ho grandi dubbi. L'Inter ha già perso 3 volte, le capoliste hanno già perso 2 volte, se si va a questa andatura il Milan sta li senza dubbio. Se poi qualcuno comincia a correre più forte poi bisogna stargli dietro e bisogna corrergli dietro con una rosa che è costruita come quella del Napoli l'anno scorso, per fare 38 partite pi la Coppa Italia. È una rosa molto sottile che a volte diventa troppo sottile".

La società dice che non si aspettava questi infortuni. Cosa ne pensi?"Allegri si aspettava di avere un difensore centrale più esperto rispetto ad Odogu, anche Allegri magari si aspettava di avere ancora un attaccante e non è arrivato, quindi come loro non si aspettavano questi infortuni, magari Allegri non si aspettava di avere a fine mercato qualche necessità non esaudita".