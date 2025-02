Gentile: "4 punte? Devi avere capacità persuasiva grande per entrare nella testa di Leao e dirgli che deve fare un grande lavoro in fase di copertura"

Il Milan sfiderà il Verona sabato sera alle 20.45 a San Siro, nel 25° turno della Serie A Enilive. Per i rossoneri non c'è altra strada se non quella dei tre punti per cercare di recuperare terreno in vista della rincorsa alle prime quattro posizioni. A maggior ragione adesso che l'Italia non è più sicura di avere anche il quinto posto, visto il sorpasso della Spagna nel ranking europeo stagionale. In studio a Sky Sport a parlare del momento dei rossoneri è intervenuto il telecronista Riccardo Gentile.

Le parole di Riccardo Gentile: "Fonseca più di una volta fece 4-2-4, andando a rischiare ma con altri interpreti. Quella può essere una situazione emergenziale nel corso della partita: li metti dentro a mezz’ora dalla fine i giocatori con quel talento lì, a Empoli l’hanno vinta così. Ma per partire dall'inizio devi avere una capacità persuasiva così grande da entrare nella testa di Leao e dirgli che deve fare un grande lavoro in fase di copertura in aiuto del terzino, lo stesso lo devi dire a destra a Pulisic. Soltanto così potresti rendere facile la vita a Reijnders e Fofana. L’olandese ha fatto 11 gol stagionali e così lo allontani dalla porta".