Gentile: "Bisogna vedere con che testa Milan e Inter giocheranno il derby"

Riccardo Gentile, giornalista, si è così espresso a SkySport in vista del derby: "Sono due ottime squadre, costruite per fare bene sia in campionato che in Europa, confermando quanto fatto di buono nella scorsa stagione. Credo che in Italia reciteranno un ruolo molto importante, lottando entrambe per vincere lo Scudetto. Non è un derby decisivo, ma bisogna vedere con che testa lo giocano: potrebbe essere bellissimo se lo giocano con la testa libera, se pensano che è un derby può arrivare anche una partita bruttina