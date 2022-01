Gentile: "Gabbia e Kalulu hanno fatto bene, ma il recupero di Tomori è fondamentale"

Riccardo Gentile è intervenuto a Sky Sport 24, commentando la condizione del Milan nel giorno della sfida di Coppa Italia contro il Genoa: “Gabbia e Kalulu hanno fatto bene nelle ultime due partite, ma il Milan non può fare certo a meno di Romagnoli e Tomori, il cui recupero è certamente il più importante. In attacco c’è Ibrahimovic, hanno recuperato anche Giroud e Rafael Leao. Rebic è un’alternativa in più per il Milan, ha delle caratteristiche particolari e può tornare utile soprattutto nel girone di ritorno dove ha segnato l’80% dei suoi in Serie A”.