Gentile: "Il mercato odierno è intelligente, fatto con competenza, con giocatori giovani e di prospettiva"

vedi letture

Riccardo Gentile, giornalista, si è così espresso a SkySport sul calciomercato del Milan: "Indubbiamente il mercato dell'anno scorso è stato sbagliato, ma non si può dire che Maldini e Massara abbiano lavorato male, vincendo meritatamente lo Scudetto. Il mercato odierno è intelligente, fatto con competenza, con giocatori giovani e di prospettiva, ci sarà bisogno di ambientamento e non diamo per scontato che certi nomi potranno essere decisivi. Pulisic è un giocatore di alto livello".