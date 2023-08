Gentile: "Il Milan mi ha colpito. Bisogna vedere come certi giocatori..."

Riccardo Gentile ha parlato in diretta su Sky Sport 24 sulle aspettative per il campionato, soffermandosi sul mercato del Milan: "Il Napoli merita attenzione perché è campione in carica, l'Inter sembra pronta all'uso, per attaccare il risultato, cioè lo Scudetto. Con un organico così, l'anno scorso è stata troppo indietro. Il Milan mi ha colpito per la capacità di agire e reagire alla cessione di Tonali. Hanno lavorato rapidamente e con grande competenza. Bisogna vedere come certi giocatori approcceranno la Serie A".