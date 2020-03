Gentile: "La prossima giornata potrebbe essere recuperata il 13 maggio. Non si è parlato di Coppa Italia"

Intervenuto dalla sede del Coni Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, ha parlato di quello che è stato discusso dell'assemblea. Questo il suo intervento: "Nell'assemblea, tra le altre, è stato discusso di quando recuperare la prossima giornata: alcuni spingono per il 13 maggio mentre altri non ne vogliono sapere. Per la Coppa Italia, invece, non se ne è proprio parlato per dare attenzione al campionato. In questo consiglio si è concentrati sull'attuale emergenza sportiva che riguarda la prossima giornata di campionato. Non erano presenti tutti i club ma c'è stata l'occasione di discutere di quello che succederà."