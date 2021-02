Gentile: "Leao grande talento. Ha fatto bene il Milan a puntare su di lui"

Riccardo Gentile, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Rafael Leao: "Sul talento di Leao ci sono pochi dubbi. Il Milan ha fatto bene a puntare su di lui, deve ovviamente essere più continuo anche all'interno della stessa partita, ma ha tutto per migliorare. Ha dribbling, è veloce ed è bravo anche a lavorare per i compagni, non è un giocatore egoista. Se fossi in Pioli punterei molto su di lui.