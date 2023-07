Gentile: "Musah? Il Milan può essere la giusta destinazione"

Riccardo Gentile ha discusso il possibile arrivo in rossonero di Yunus Musah dal Valencia. Ecco cosa ha detto in diretta a Sky Sport 24 - Calciomercato: "Musah abbina qualità e quantità. Nell'ultima stagione non ha disputato un grande campionato, ma se ne parla già da tempo, da quando era ancora nelle giovanili: credo che il Milan possa essere la giusta destinazione per lui, di modo che si possa rilanciare"