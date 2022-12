Gentile su De Ketelaere punta: "Ha qualità nei dribbling e fisicità ma sarebbe più per necessità"

MilanNews.it

Riccardo Gentile, giornalista televisivo, ha commentato negli studi di SkySport24 l'eventualità, paventata anche da Stefano Pioli, di far giocare Charles De Ketelaere come punta. Queste le parole del telecronista: “Un'idea interessante, ha le caratteristiche giuste per farlo. Di base, a meno che questo esperimento non porti numeri clamorosi, è evidente che Pioli lo proverà centravanti nel momento in cui gli verranno a mancare dei giocatori come Giroud, Origi o Ibra. Una soluzione di necessità però è interessante perché il ragazzo ha qualità nei dribbling e la fisicità".