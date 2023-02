Gentile su Ibra: "Il suo ritorno può dare la spinta giusta al Milan"

MilanNews.it

Riccardo Gentile, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic: "Può dare tanto. All'inizio, quando è tornato, pensavo potesse dare poco e invece mi sono dovuto ricredere. La rinascita del Milan dopo il 5-0 di Bergamo è merito, tra gli altri, di Ibra. La sua assenza si è sentita tanto in questi mesi. Il fatto che torni credo sia una bella spinta anche per i suoi compagni, un po' come quando è tornato al Milan".