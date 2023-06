MilanNews.it

Riccardo Gentile ha parlato di Ruben Loftus-Cheek in diretta a Sky Sport 24: "Buon giocatore, sostituirà ottimamamente Tonali ma con caratteristiche diverse. Ha fatto grandi cose soprattutto con Sarri, chissà che in Italia non possa tornare il vero Loftus-Cheek. Dimostra spirito di adattamento, ha giocato ovunque, ma il trequartista non può farlo".