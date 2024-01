Gentile: "Terzo posto buon risultato considerate tutte le difficoltà del Milan"

Nel corso della consueta edizione di Sky Sport 24, il giornalista Riccardo Gentile è intervenuto in trasmissione parlando del nuovo momento di crisi che il Milan si potrebbe apprestare a vivere dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni in merito.

Eliminazione in Champions League 'giustificata': "Il girone di Champions era complicato. Tutti potevano insidiare tutti. Il Milan alla fine ne è uscito con un pizzico di sfortuna".

Sull'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta: "Perdere con l’Atalanta ci può anche stare, poco conta se l'hai fatto a San Siro o Bergamo. L'errore più grande è stata gestione del vantaggio, tutt'altro che impeccabile".

Cosa resta al Milan per questo fine stagione: "A gennaio sei già fuori da due competizioni su tre, ma considerando il rendimento di Leao, i tanti infortuni, il 3 posto, non ancora saldo, alla fine è un buon risultato. Nulla è perduto, il Milan ha la possibilità di recitare un ruolo importante in Europa League. Questa competizione può e deve essere un obiettivo per il diavolo e per il nostro calcio."