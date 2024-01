Gentile: "Zirkzee è forte, è cresciuto nel Bayern e non soffrirebbe il salto in una big come il Milan"

LE PAROLE SU JOSHUA ZIRKZEE

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juventus ma anche capire se ha davvero trovato continuità. Nel mondo Milan si respira aria di entusiasmo dopo i risultati ottenuti nel recente periodo in Serie A, con il gruppo di Mister Pioli sempre più unito in campo e fuori. Di quello che potrebbe essere il nuovo obiettivo futuro del Milan, ha parlato così, a Sky Sport, il giornalista Riccardo Gentile.

Queste le sue parole: "E' fortissimo, posso solo che parlare bene del ragazzo, e poi ha grande mentalità perchè viene dal Bayern, non soffrirebbe molto il grande salto in una big come il Milan. Giroud sta facendo bene e lo vediamo, però ai rossoneri servirebbe un pò di freschezza in attacco e il centravanti del Bologna sarebbe l'uomo giusto".