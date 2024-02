Geolier ricorda la 'prima' a Sanremo: "Guardavo Ibra, mi gasava"

Il festival di Sanremo è ancora fresco nella memoria di tutti. Nel corso della prima serata della kermesse è stato ospite anche Zlatan Ibrahimovic, divenuto quasi un ospite fisso negli ultimi anni. Il fuoriclasse svedese ha fatto la sua comparsa un po' a sorpresa prima di fare una gag divertente con l'amico Amadeus e poi sedersi accanto alla moglie Helena in prima fila, come ospite d'onore.

Alle Iene, il cantante napoletano Geolier, arrivato secondo al termine della competizione canora, ha racconatato le sue sensazioni all'ingresso sul palcoscenico durante la sua prima volta a Sanremo, con Ibra lì di fronte a lui: "Guardavo Ibra. Mi gasava Ibra. Non so perché. Non mi sentivo così felice da un sacco di tempo".