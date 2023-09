Germania, Flick sollevato dall'incarico: non è più il Ct della Nazionale

vedi letture

Notizia arrivata nel pomeriggio e diventata ufficiale in poco tempo: Hansi Flick non è più il Ct della Nazionale tedesca. Stando a quanto è già emerso, tale decisione è stata presa per dare uno slancio alla Nazionale in vista delle qualificazioni ai agli Europei dopo gli ultimi risultati deludenti.