Germania-Giappone, Thiaw inizia il match dalla panchina

Queste le formazioni ufficiali di Germania-Giappone, match valido come amichevole:

Germania: Ter Stegen; Kimmich, Rüdiger, Süle, Schlotterbeck; Can, Gündogan, Sané; Havertz, Wirtz; Gnabry

Malick Thiaw (Milan) in panchina.

Giappone: Osako; Sugawara, Itakura, H.Ito, Tomiyasu; J.Ito, Endo, Morita; Kamada, Ueda, Mitoma