Germania-Italia, 3-3 a Furth: in gol Totti, Toni e Tommasi

C'è un pezzo di Germania 2006 nella sfida di Furth, pensando a Toni e Totti in avanti, per l'Italia, ma non solo. Perché dietro ci sono Cannavaro-Grosso-Zambrotta, in mezzo Gattuso e Pirlo, più Perrotta nel solito ruolo di guastatore. Considerando impossibile l'ingaggio di Buffon, sotto contratto con la Juventus, fra i pali ci sono Peruzzi e Amelia. La rappresentanza è nutrita, mentre nella Germania ci sono solo Frings, odonkor e Asamoah, più Neuville e Nowotny. Tra i giovani spiccano Weidenfeller, ritiratosi un anno fa con il Borussia Dortmund, e Wollscheid, classe 1989, svincolato.

Gli applausi però sono per tutti, anche se gli azzurri - quando ripartono - sono particolarmente acclamati, soprattutto i due davanti. Dietro però la difesa traballa, così Odonkor e Klinsmann portano subito avanti i teutonici sul 2-0. La maggiore freschezza, espressa in anni di età, con il passare del tempo si fa sentire, con Toni che viene imbeccato da Totti e batte il portiere teutonico, poi l'ex Roma si mette in proprio e trova il pari del 2-2, risultato che non si sblocca più nel primo tempo.

Nella ripresa l'età si fa sentire, lo spettacolo ne risente anche per la girandola, inevitabile, di cambi. Così il primo vero brivido è il gol del 3-2, con Fiore a premiare l'inserimento di Tommasi che, di testa, manda all'incrocio. Dopo il vantaggio si sentono anche gli "olè" dello Sportpark Ronhof di Furth, pieno di italiani fra i sette mila spettatori, ma è Amelia a salvare il risultato in un paio di circostanze. All'ultimo, però, una zampata di Wollscheid firma il 3-3, andando a pescare l'angolino lontano, imparabile per Amelia.

GERMANIA-ITALIA 3-3

Marcatori: Odonkor (G), Klinsmann (G), Toni (I), Totti (I), Tommasi (I), Wollscheid (G).

Germania

Weidenfeller; Wollscheid, Buchwald, Nowothny, Berthold; Odonkor, Frings, Rehmer, Asamoah; Zickler, Klinsmann. A disposizione: Brautigam, Schulz, Helmer, Trochowski, Kirsten, Neuville, Gaudino. Allenatore: Vogts

Italia

Peruzzi; Zambrotta, Vierchowod, Cannavaro, Grosso; Gattuso, Pirlo, Perotta; Conti, Totti, Toni. A disposizione: Amelia, Panucci, Balzaretti, Di Livio, Ravanelli, Torricelli, Di Biagio, Giannichedda, Tommasi, Fiore, Zaccardo, Ambrosini, Schillaci. Allenatore: Cabrini.