Germania-Italia, in autunno revival

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Le stelle del passato di Germania e Italia si potrebbero affrontare in campo in autunno in un nuovo revival della classica del calcio europeo. La Figc sta infatti lavorando con i colleghi tedeschi per organizzare la sfida fra settembre e ottobre a Francoforte, dove già è andata in scena nel 2012 un'amichevole fra rappresentative 'vintage' delle due nazionali davanti a 30mila spettatori. L'iniziativa lancia così l'area leggende, all'interno del nuovo Club Italia riformato dal presidente federale Gabriele Gravina assieme al dg Marco Brunelli. Le leggende azzurre, circa 400, "includono anche chi ha vestito una sola volta la maglia della Nazionale", ha chiarito Gravina, presentando un progetto assieme alla onlus Special Team Legends che rientra nell'area della responsabilità sociale, una delle tre a cui si dedicheranno le leggende, oltre a testimoniare i valori tecnici, etici e la storia del calcio italiano e a esibirsi ancora in campo.