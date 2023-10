Germania, la prima lista di Nagelsmann da ct: c'è Thiaw

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il difensore del Milan Malick Thiaw è uno dei convocati dal nuovo ct della Germania, Julian Nagelsmann, per le due amichevoli in programma negli Stati Uniti di metà ottobre, contro Stati Uniti e Messico. Il rossonero, unico giocatore di serie A nella lista, troverà in ritiro molti degli avversari della sfida di mercoledì scorso in Champions League col Borussia Dortmund, tra i quali Mats Hummels, che non gioca in nazionale dagli ultimi Europei, quando la Germania fu eliminata dall'Inghilterra agli ottavi. Il tecnico che ha preso il posto dell'esonerato Hansi Flick ha il compito di risollevare le sorti della nazionale in vista di Euro 2024 che si tiene proprio in Germania. Per questo, ha anche chiamato un altro giocatore di grande esperienza, l'attaccante Thomas Mueller, 34enne come Hummels.

Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham), Marc-André ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte). Difensori: Robin Gosens (Union Berlino), Mats Hummels (Borussia Dortmund), David Raum (Lipsia), Antonio Ruediger (Real Madrid), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (Milan). Centrocampisti: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (Stoccarda), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gündogan (Barcellona), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Leroy Sané (Bayern Monaco), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Attaccanti: Kevin Behrens (Union Berlino), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Monaco) (ANSA).