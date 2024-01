Germania, Malick Thiaw votato come miglior debuttante dell'anno in nazionale

vedi letture

Malick Thiaw è stato votato come miglior debuttante dell'anno in nazionale dalla federazione tedesca. Il difensore classe 2002 nella scorsa stagione si è preso il posto da titolare nel Milan, sorprendendo tutti con le sue prestazioni, e di conseguenza ha avuto successo anche in nazionale, debuttando e convincendo subito, tanto da essere votato dai follower del profilo della federazione tedesca su instagram come debuttante dell'anno, come riportato.

In attesa del ritorno in campo dell'infortunato Malick, ecco il post che lo celebra: