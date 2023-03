Germania, per il ct tedesco Thiaw è ancora troppo acerbo e non sarà convocato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Malick Thiaw si sta mettendo in mostra in maglia rossonera, ma per il momento non si apriranno per lui le porte della Germania: come riferisce Repubblica, infatti, per il ct tedesco Flick il difensore del Milan è ancora troppo acerbo, tanto che non convocherà lui per concedere una pausa a Rudiger, ma il giovane del Southampton Bella-Kotchap.